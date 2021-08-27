Новости Ида-Вирумаа
27.08.2021, 20:15

Новый мэр Нарвы решил сменить заместителя

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Narva linnavalitsus
Narva linnavalitsus
Foto: Tiit Blaat
Недавно избранный мэр Нарвы Антс Лийметс решил поменять вице-мэра. Вместо Сергея Горлача этот пост займет Урмас Токман, который сейчас работает советником Нарвской городской канцелярии,передает rus.err.

Депутатам горсобрания 2 сентября предлагается утвердить новый состав горуправы, состоящий из пяти человек: мэра, вице-мэра и трех членов горуправы.

Членами горуправы Лийметс предлагает оставить Елену Голубеву, Викторию Лутус и Елену Васильеву.

Вице-мэр, которым предлагают сделать Урмаса Токмана, будет получать полноценную зарплату — 3161 евро в месяц.

В Нарвском горсобрании на данный момент большинство имеет центристская фракция Kesk.

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