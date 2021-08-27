27.08.2021, 20:15
Новый мэр Нарвы решил сменить заместителя(2)
Депутатам горсобрания 2 сентября предлагается утвердить новый состав горуправы, состоящий из пяти человек: мэра, вице-мэра и трех членов горуправы.
Членами горуправы Лийметс предлагает оставить Елену Голубеву, Викторию Лутус и Елену Васильеву.
Вице-мэр, которым предлагают сделать Урмаса Токмана, будет получать полноценную зарплату — 3161 евро в месяц.
В Нарвском горсобрании на данный момент большинство имеет центристская фракция Kesk.