Теперь в Мустамяэ и Ыйсмяэ! В Таллинне новая волна краж из автомобилей?

26 августа полиция получила сообщение, что в Мустамяэ на Таммсааре теэ в течение ночи у автомобиля Toyota неизвестные злоумышленники разбили лобовое стекло и украли из машины бумажник вместе с деньгами и документами.

В тот же день поступило заявление об аналогичном случае в Хааберсти. В период с вечера 24 августа по утро 26 августа автомобильные воры взломали припаркованный на Ыйсмяэ теэ автомобиль Mercedes-Benz и украли различные находившиеся в машине вещи. Ущерб оценивается в 700-800 евро.

Напомним, что в четверг полицейские Ида-Харьюского отделения полиции задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в совершении нескольких краж из припаркованных в Ласнамяэ автомобилей.

„Мужчина, задержанный в качестве подозреваемого, брал все, что было оставлено в автомобилях — видеорегистраторы, кошельки, инструменты, одежду. Ущерб составляет тысячи евро", — сказал руководитель службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.

Райнис Синикас подчеркнул, что вора могут привлечь даже малоценные вещи, оставленные в салоне автомобиля, например, монеты или пачка сигарет, а в результате оказывается разбито стекло автомобиля. "Паркуя автомобиль, надо убрать с глаз все вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленника. Ценные вещи надо всегда забирать с собой”, — добавил он.