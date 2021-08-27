27.08.2021, 21:15
Страны Европы вовсю вакцинируют детей. Хотят успеть до начала учебного года?(1)
pixabay.com
Поначалу целью гонки вакцин против COVID-19 была защита пожилых и уязвимых с медицинской точки зрения людей, и уже затем постепенно вакцинировать стали остальное взрослое население.
По последним данным Евросоюза, в блоке вакцинировано 75,6% взрослого населения, в остальной части Европы цифры примерно те же. Кто следующий?
Чтобы попытаться сдержать распространение вируса и его штаммов, началась вакцинация детей. Сколько представителей подрастающего поколения уже привито, рассказывает Euronews.
По последним данным Евросоюза, в блоке вакцинировано 75,6% взрослого населения, в остальной части Европы цифры примерно те же. Кто следующий?
Чтобы попытаться сдержать распространение вируса и его штаммов, началась вакцинация детей. Сколько представителей подрастающего поколения уже привито, рассказывает Euronews.