Страны Европы вовсю вакцинируют детей. Хотят успеть до начала учебного года?

Поначалу целью гонки вакцин против COVID-19 была защита пожилых и уязвимых с медицинской точки зрения людей, и уже затем постепенно вакцинировать стали остальное взрослое население.

По последним данным Евросоюза, в блоке вакцинировано 75,6% взрослого населения, в остальной части Европы цифры примерно те же. Кто следующий?

Чтобы попытаться сдержать распространение вируса и его штаммов, началась вакцинация детей. Сколько представителей подрастающего поколения уже привито, рассказывает Euronews.