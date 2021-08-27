27.08.2021, 16:27
ФОТО | ДТП в центре Таллинна остановило трамвайное движение. Серьезно пострадал спорткар(23)
Taavi Sepp
Сегодня около 16 часов в Таллинне на Нарвском шоссе произошло ДТП, в результате которого остановилось трамвайное движение по маршрутам 1 и 3.
В аварии серьезные повреждения получил автомобиль Toyota Celica.
По имеющейся на данный момент информации, люди в ДТП не пострадали.
Известно, что на перекрестке, где произошла авария, светофор в обычном режиме не работал весь день - мигал желтый свет.
Delfi сделал запрос в Транспортный департамент, чтобы выяснить причину такой ситуации.