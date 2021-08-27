В Эстонии уже начали вводить третьи дозы вакцины от коронавируса(46)
Руководитель отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн подчеркивает, что введение третьей дозы вакцины еще не начато на общегосударственном уровне.
Она отметила, что сейчас невозможно назвать конкретное число людей в Эстонии, которые уже получили третью дозу, так как соответсвующее ИТ-решение для их документации еще не готово. Также на уровне ЕС еще нет общей договоренности касательно того, как они будут указываться в европейском паспорте вакцинации, добавила она.
Состоящая из эстонских врачей и ученых экспертная комиссия по иммунопрофилактике обсуждала введение третьих доз вакцины от коронавируса 24 августа.
"Комиссия советует делать четкие различия между дополнительными дозами и дозами, повышающими эффективность. В дополнительных дозах для завершения курса вакцинации нуждаются люди с серьезным иммунодефицитом, у которых после вакцинации двумя дозами (одной дозой в случае с Janssen) не формируется достаточная защита — например, люди с трансплантатами органов или люди со злокачественными опухолями, проходящие иммуносупрессивную терапию. В повышающей эффективность дозе могут нуждаться все люди, прошедшие курс вакцинации, в связи с ослаблением иммунитета по прошествии определенного периода времени", — сказала Лаарманн.
"Таким образом, в случае с людьми с серьезным иммунодефицитом третья доза является частью завершения первичного курса вакцинации, а не ревакцинацией или повышающей эффективность дозой", — подчеркнула она.
Комиссия по иффунопрофилактике посчитала важным начать подготовку к введению дополнительных доз в первом порядке, но рекомендацию вакцинировать всех людей с серьезным ииммунодефицитом комиссия сможет дать лишь после того, как будет готово соответсвующее исследование, которое проводят норвежские ученые. По словам Лаарманн, результаты исследования ожидаются в течение сентября, после чего комиссия вернется к обсуждению вопроса третьей дозы.
Таким образом, со стороны государственной экспертной комиссии по иммонупрофилактике еще не поступало официальной рекомендации начинать вакцинацию дополнительной дозой, но лечащий врач всегда может самостоятельно принять решение в отношении лечения пациента, пояснила Лаарманн.
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