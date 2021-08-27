На избирательные участки только с ковид-сертификатом? Вот что по этому поводу говорит избирком

Республиканская избирательная комиссия (РИК) и Департамент здоровья уже несколько месяцев ищут возможности для того, чтобы обеспечить эпидемическую безопасность избирателям при голосовании на избирательных участках.

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, предлагаемый ведомством "пакет" мер безопасности включает в себя требование быть в маске, соблюдать дистанцию, дезинфекция рук и поверхностей и даже использование одноразовых пишущих средств. Было и еще одно предложение — чтобы пришедший на избирательный участок человек подтвердилсвою незаразность экспресс-тестом или другими справками.

По словам Ланно, для невакцинированных людей предлагалось создать своеобразную зону drive-in, то есть вынести процесс голосования за пределы закрытых помещений.

РИК: закон мы нарушать не станем

По словам руководителя РИК Арне Койтмяэ, организаторы выборов готовы, в принципе, выполнить все рекомендации Департамента здоровья, за исключением одной — не допускать на избирательные участки невакцинированных или нетестированных людей.

"Все, кто обладает избирательным правом, должны иметь возможность проголосовать на избирательном участке", — уверен Койтмяэ.

"Мы говорим о том, что на избирательных участках нужно быть в масках. Но то обстоятельство — вакцинирован человек или нет, на его право проголосовать не влияет, это основное право человека", — говорит Койтмяэ.

По словам руководителя избиркома, такое требование не содержит и нынешнее распоряжение правительства. "Распоряжение правительства говорит, что в общественном месте нужно носить маску. Требование тестирования (вакцинирования) относится к мероприятиям. В случае выборов речь идет не о концерте или другом подобном мероприятии".

Исходя из этого, нет необходимости в избирательных участках в стиле drive-in , их в республиканском масштабе создавать не будут, их сделают (насколько сейчас известно) лишь в Таллинне, где на свежем воздухе откроют четыре участка.