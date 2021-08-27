Департамент здоровья недоволен: столичный спортклуб нарушает коронавирусные ограничения

Со вчерашнего дня, 26 августа, решением правительства были ужесточены коронавирусные ограничения, а это означает, что и спортклубы должны в дальнейшем требовать от всех совершеннолетних посетителей предъявить ковид-сертефикат (справка о сделанной прививке, перенесенной болезни или отрицательном результате теста). На это Gym! и обратил внимание клиентов в разосланном им письме.

Однако в письме также упоминается, что с 26 августа и до установки специального аппарата проверка производится не будет. "В промежутке с 26.08.2021 до установки прибора личную ответственность за то, что у него имеется ковид-сертификат, берет на себя каждый посетитель", — гласит извещение спортклуба, размещенное в социальных сетях.

Специалист по связям с прессой Департамента здоровья Кирси Пруудель отметила, что такое поведение, без сомнений, находится в противоречии с новыми правилами. "Нельзя надеяться на совесть людей, нужно осуществлять контроль", — сказала она.

К тому же представитель департамента обратила внимание на то, что в сомнительных случаях нужно требовать от людей и удостоверяющий личность документ, поскольку в случае дигитальной справки возникает вопрос: использует ли человек для входа именно ему выданную справку или чужую.

Департамент здоровья призывает всех соблюдать действующие ограничения, невзирая на то, что все мы уже устали от кризиса.

"Каждое нарушение оценивается отдельно, и департамент может начать по нему производство", — отметила Пруудель.

Delfi неоднократно пытался связаться с Gym! Eesti, чтобы получить комментарий, но безуспешно.

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