27.08.2021, 14:59
"Флора" сыграет с бельгийским "Гентом" и сербским "Партизаном" в группе Лиги Конференций(1)
Фото: Scanpix
В Стамбуле состоялась жеребьевка футбольной Лиги конференций. Таллиннская "Флора" сыграет в группе B с "Гентом" и "Партизаном".
Четвертой командой в нашей группе будет кипрский "Анортосис" из Фамагусты.
Полный состав групп Лиги конференций:
A: ЛАСК, ”Маккаби” Тель-Авив, ”Алашкерт”, ХИК
B: ”Гент”, ”Партизан”, ”Флора”, ”Анортосис”
C: ”Рома”, ”Заря”, ЦСКА София, ”Буде-Глимт”
D: АЗ, ЧФР, ”Яблонец”, ”Рандерс”
E: ”Славия”, ”Фейеноорд”, ”Унион”, ”Маккаби” Хайфа
F: ”Копенгаген”, ПАОК, ”Слован”, ”Линкольн”
G: ”Тоттенхэм”, ”Ренн”, ”Витесс”, ”Мура”
H: ”Базель”, ”Карабах”, ”Кайрат”, ”Омония”