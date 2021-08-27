ГАЛЕРЕЯ | Итоги фотоконкурса "Мой Ласнамяэ": редакция RusDelfi выбрала победителя!

Ласнамяэ прекрасен и разнообразен! Наши читатели прислали нам огромное количество фотографий и показали красоту Ласнамяэ с разных сторон. Среди всех присланных работ было очень трудно выбрать победителя.

Мы благодарим каждого, кто принял участие в нашем фотоконкурсе!

Утешительные призы также получают:

Евгения Островская с фотографией храма иконы Божией Матери ”Скоропослушница” в Ласнамяэ. Евгения живет в Ласнамяэ с самого рождения. По её словам, район за последнее время сильно изменился в лучшую сторону: многие пустыри были облагорожены и застроены, появились парки. Евгения очень любит свой район, особенно за его близкое расположение к природе и за белую церковь.

Сергей Смирнов с фотографией моста в парке Паэ. Он считает, что это одно из любимых мест жителей Ласнамяэ. Сергею удалось передать магическую атмосферу моста. Очень профессионально сделана фотография.





Редакция особенно хотела бы отметить еще несколько фотографий.



















