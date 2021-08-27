Мониторинг сточных вод: в Ида-Вирумаа коронавируса нет, самый высокий уровень — в Южной Эстонии

По словам профессора Тартуского университета Танеля Тенсона, руководителя исследования, разница между Южной Эстонией и Ида-Вирумаа и Харьюмаа весьма заметна.

"Мы не обнаружили вирус в Ида-Вирумаа, ни в Кохтла-Ярве, ни в Кивиыли, нет его и в Раквере, — сказал ERR Тенсон.

"Сейчас главная проблема — Южная и Центральная Эстония, где уровень коронавируса выше. Это Пыльва, Эльва, Тырва и Пайде", — перечисляет Тенсон.

Исследователи утверждают, что самый низкий уровень содержания коронавируса в сточных водах зафиксирован в Ида-Вирумаа, Таллинне и Харьюском уезде.