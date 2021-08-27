ПОДРОБНОСТИ | Как "Флора" обыграла чемпиона Ирландии и добилась лучшего результата в своей истории

Матч между ”Шэмрок Роверс” и таллиннской "Флорой" начался очень активно. Сначала хозяева пробили сильно выше ворот, а потом уже "Флора" имела момент, но был офсайд. "Флора" с первых минут не вставала в "автобус" у своих ворот, стараясь прессинговать и создавать моменты. На 13 минуте у ”Шэмрок Роверс” возникает опасный момент, но выручает Игонен.

Игроки ”Шэмрок Роверс” понимали, что нужно обязательно забивать, но быстрый гол не получился. Когда мяч находился у игроков "Флоры", с трибун доносился гул недовольных ирландцев. На 28 минуте возникает момент у Саппинена, но он пробивает прямо во вратаря. На 33 минуте на ровном место получает травму защитник ”Шэмрока” Шон Хоар и вместо него выходит Шон Гэннон. Хороший момент возникает у Васильева на 44 минуте, но на пути мяча оказываться защитник ирландцев. Первый тайм закончился, "Флора" сыграла очень компактно и мало что позволила ирландцам.

На второй тайм команды вышли в тех же составах. Время для того, чтобы забить два мяча у "Шэмрок Роверс" оставалось мало. История знает много матчей, в которых команды отыгрывали гандикапы и больше, поэтому "Флору" ждали очень тяжелые 45 минут. "Шэмрок Роверс" второй тайм начали агрессивно и пытались как можно быстрее доставить мяч в штрафную "Флоры".

На 57 минуте игрок "Шэмрока" совершает ошибку, мяч забирает игрок "Флоры", потом Васильев дает пас на Саппинена, который делает счет 0:1. Вот тут уже ирландцам, для того чтобы перевести игру хотя бы в дополнительное время, надо было забивать три мяча и не пропускать. "Шэмрок Роверс", понимал, что нужно рисковать и всеми силами пошел вперед. "Флора" сыграла очень дисциплинированно и мало что позволила сопернику. Шла 80 минута матча, когда очень хороший момент возник у хозяев. Игрок "Шэмрок Роверс" бьет в упор и выручает Игонен.