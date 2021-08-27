Женский ЕВРО-2022: определены все участники основного раунда

Победа со счетом 7:3 над Боснией и Герцеговиной, за которой последовала более чем убедительная победа над Арменией со счетом 6:0, обеспечила сборной Нидерландов место в основном раунде отбора на женский чемпионат Европы-2022. С точки зрения рейтинга, победа Нидерландов над Сербией, которая на бумаге была сильнейшим соперником на предварительном раунде, стала фантастическим достижением для голландских девушек. Тем не менее, чтобы выйти в финальную стадию Евро-2022, подопечным Ниньи Джордж придётся проделать ещё долгой пусть. В рамках матчей основного этапа Нидерландам предстоит сразиться с Россией, Венгрией и Беларусью, и лишь одна команда получит путевку в финальный раунд. Если голландским девушкам удастся преодолеть и этот барьер, то они вслед за мужской национальной командой квалифицируются на крупное международное соревнование, поскольку Нидерланды являются страной-организатором мужского Евро-2022.

«Мы показали хорошие результаты на этой неделе и наглядно увидели развитие наших девочек, что придает нам уверенности перед матчами основного раунда», – заявила тренер сборной Нидерландов Нинья Джордж после крупных побед на предварительном этапе. «Мы попало в сложную группу, но нет ничего невозможного. Вполне вероятно, что мы сможем что-то сделать против Венгрии и Беларуси. Также в нашей группе Россия, и до матчей никогда не знаешь наверняка как все закончится. Женский футзал развивается на международном уровне, и это, безусловно, касается и Европы. Сейчас сильные чемпионаты проходят в Италии и Испании, Португалия также прогрессирует. Наших девочек чрезвычайно мотивирует то, что мы вышли в основной раунд. Наши опытные игроки чрезвычайно целеустремленны и мотивированы, они будут биться за место в финальном раунде. С другой стороны, у нас есть и несколько дебютантов. Новые таланты жаждут играть за сборную, и я всегда говорю: ты хочешь играть в оранжевой футболке? Тогда ты сможешь сделать это быстрее в зале, чем в большом футболе», – заключила Джордж.