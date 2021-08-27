Жители Эстонии продолжают терять из-за телефонных мошенников десятки тысяч евро(21)
26 августа в полицию сообщили о том, что 24 августа 47-летней женщине позвонила говорящая по-русски женщина, представилась работником Swedbank и сообщила, что со счета якобы пытаются совершить платеж в интернет-магазине. Позже уже мужчина сообщил, что совершает операции на счете женщины и просил ее подтвердить их кодами PIN1 и PIN2, что женщина несколько раз и сделала. Ущерб составил 26 017,88 евро.
26 августа в полицию сообщили о том, что 19 августа 71-летней женщина позвонил человек, представившийся работником SEB. Звонивший утверждал, что кто-то пытается украсть деньги со счета женщины и предложил защитить счет. Потерпевшая вошла в интернет-банк. Ее попросили ввести PIN2 и подождать, покуда идет проверка. Кроме этого у женщины попросили данные карты, но их у нее не оказалось. Позже выяснилось, что счета потерпевшей было совершено платежей на сумму 11 995 евро.
26 августа поступило сообщение о том, что 13 августа 50-летнему мужчине позвонил мужчина, представился работником LHV и сказал, что в банке произошла утечка данных, для чего нужно их обновить. Для этих целей пострадавший ввел при помощи Mobiil-ID коды PIN1 и PIN2, после чего выяснилось, что с его счета был произведен платеж в размере 3400 евро на счет Tinkoff Quasicash.
26 августа поступило сообщение о том, что 12 августа 20-летняя женщина получила звонок от работника Swedbank, который сказал, что кто-то пытается снять с ее счета деньги. Звонящий попросил предоставить данные для входа в интернет-банк, что пострадавшая и сделала. После этого она обнаружила, что со счета был совершен платеж на сумму 3109 евро.
Как распознать звонки мошенников и не остаться без своих сбережений?
Признаки опасности
Кто-то, кто представляется сотрудником банка, спрашивает данные Вашей банковской карты или доступ к банковскому счету. Помните, настоящий банковский служащий о таких вещах никогда не спросит!
Зачастую мошенники представляются сотрудниками службы безопасности или внутреннего контроля банка, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы, а также пытаются убедить человека, что именно они не мошенники.
Если после "Нет, спасибо!" вам снова звонят с неизвестных номеров, советуем не отвечать на такие звонки.
Незнакомый человек, убедительно и бойко, по телефону или в интернете, предлагает Вам фантастическую возможность приумножить свои сбережения. Будьте уверены, что, если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это точно неправда.
Номер звонящего создает впечатление, что он звонит из-за границы. Цель этого — показаться важным человеком и скрыть реальное местоположение.
Вас перенаправят на сайт, ”доказывающий” полезность инвестиции — все выглядит ”по-настоящему”.
По словам звонящего, решать нужно немедленно, иначе инвестиционная возможность исчезнет.
Звонящий просит или даже приказывает хранить все действия в секрете от близких под предлогом того, что это эксклюзивное и персональное предложение.
При общении в интернете Вас попросят поделиться экраном Вашего компьютера или загрузить программу (например, AnyDesk или TeamViewer). Фактически, это дает злоумышленнику возможность удаленно управлять Вашим компьютером.
Самый надежный способ защитить себя и свое имущество — просто сказать: ”Нет, спасибо!”.
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.