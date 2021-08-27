Жители Эстонии продолжают терять из-за телефонных мошенников десятки тысяч евро

26 августа в полицию сообщили о том, что 24 августа 47-летней женщине позвонила говорящая по-русски женщина, представилась работником Swedbank и сообщила, что со счета якобы пытаются совершить платеж в интернет-магазине. Позже уже мужчина сообщил, что совершает операции на счете женщины и просил ее подтвердить их кодами PIN1 и PIN2, что женщина несколько раз и сделала. Ущерб составил 26 017,88 евро.

26 августа в полицию сообщили о том, что 19 августа 71-летней женщина позвонил человек, представившийся работником SEB. Звонивший утверждал, что кто-то пытается украсть деньги со счета женщины и предложил защитить счет. Потерпевшая вошла в интернет-банк. Ее попросили ввести PIN2 и подождать, покуда идет проверка. Кроме этого у женщины попросили данные карты, но их у нее не оказалось. Позже выяснилось, что счета потерпевшей было совершено платежей на сумму 11 995 евро.

26 августа поступило сообщение о том, что 13 августа 50-летнему мужчине позвонил мужчина, представился работником LHV и сказал, что в банке произошла утечка данных, для чего нужно их обновить. Для этих целей пострадавший ввел при помощи Mobiil-ID коды PIN1 и PIN2, после чего выяснилось, что с его счета был произведен платеж в размере 3400 евро на счет Tinkoff Quasicash.

26 августа поступило сообщение о том, что 12 августа 20-летняя женщина получила звонок от работника Swedbank, который сказал, что кто-то пытается снять с ее счета деньги. Звонящий попросил предоставить данные для входа в интернет-банк, что пострадавшая и сделала. После этого она обнаружила, что со счета был совершен платеж на сумму 3109 евро.

Как распознать звонки мошенников и не остаться без своих сбережений?

Признаки опасности

Кто-то, кто представляется сотрудником банка, спрашивает данные Вашей банковской карты или доступ к банковскому счету. Помните, настоящий банковский служащий о таких вещах никогда не спросит!