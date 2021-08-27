На предстоящих выходных можно будет вакцинироваться в торговых центрах по всей Эстонии

”Если вы в последний момент приобретаете товары для школы, тёплую куртку и резиновые сапоги, то зайти в мобильный пункт вакцинации в том же самом торговом центре или рядом с ним и сделать защитный укол — это удобно, — сказал Сеэр. — Если вторая доза осталась по какой-то причине не введённой, то и её можно быстро получить. Вакцинация — наиболее эффективный способ защитить своё здоровье и здоровье близких, а также совершить свой небольшой, но важный вклад в то, чтобы дети могли посещать школу, чтобы бабушки и дедушки могли встречаться с родными и чтобы рабочие места сохранялись”.