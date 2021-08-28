Что об Аларе Карисе пишут российские СМИ?

Международный скандал



Упоминаний Алара Кариса в российских СМИ не так много, но те, что есть, в основном касаются ни много ни мало международного скандала. Началось все с сообщения о том, что Далай-лама стал почетным доктором Тартуского университета — об этом написала Lenta.ru 18 августа 2011 года. "Награждение состоялось в зале Академии наук Эстонии в Таллине. Медаль Далай-ламе вручил ректор Тартуского университета Алар Карис" — сказано в материале.

За этим, казалось бы, невинным событием последовала бурная реакция Китая, который обвинял Далай-Ламу в стремлении добиться отделения Тибета и призывал зарубежных лидеров отказаться от встреч с ними.

"Власти КНР запретили выдавать визы эстонским политикам и чиновникам, встречавшимся с Далай-ламой во время его августовского визита в Таллин, заявил ректор Тартуского университета Алар Карис, который не смог въехать в Китай по этой причине" — сообщило РИА Новости 5 октября того же года, спустя почти два месяца.

Карис собирался посетить международную конференцию в Шанхае, но получил отказ в предоставлении визы.

Научные публикации об оспе



Российское издание Seldon News заинтересовало эссе Алара Кариса о том, как мир ликвидировал оспу и какое значение в этом играл университет Тару. Публикация была сделана в самом начале пандемии коронавируса, и интерес к работе Кариса вполне понятен. "Новое вирусное заболевание, с которым сейчас столкнулось человечество, по понятным причинам вызывает повышенный интерес к теме инфекционных болезней" — пишет Seldon News.



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На эту тему Газета.ру выпустила целую статью в 2017 году, включив в нее комментарий Алара Кариса:

"Устойчивое государство должно функционировать на основе тех денег, которые оно может заработать своими руками и мозгами”, — заявил госконтролер Алар Карис, призвав использовать оставшееся время на проведение необходимых реформ в экономике.