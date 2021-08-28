Что об Аларе Карисе пишут российские СМИ?(13)
Международный скандал
Упоминаний Алара Кариса в российских СМИ не так много, но те, что есть, в основном касаются ни много ни мало международного скандала. Началось все с сообщения о том, что Далай-лама стал почетным доктором Тартуского университета — об этом написала Lenta.ru 18 августа 2011 года. "Награждение состоялось в зале Академии наук Эстонии в Таллине. Медаль Далай-ламе вручил ректор Тартуского университета Алар Карис" — сказано в материале.
За этим, казалось бы, невинным событием последовала бурная реакция Китая, который обвинял Далай-Ламу в стремлении добиться отделения Тибета и призывал зарубежных лидеров отказаться от встреч с ними.
"Власти КНР запретили выдавать визы эстонским политикам и чиновникам, встречавшимся с Далай-ламой во время его августовского визита в Таллин, заявил ректор Тартуского университета Алар Карис, который не смог въехать в Китай по этой причине" — сообщило РИА Новости 5 октября того же года, спустя почти два месяца.
Карис собирался посетить международную конференцию в Шанхае, но получил отказ в предоставлении визы.
Научные публикации об оспе
Российское издание Seldon News заинтересовало эссе Алара Кариса о том, как мир ликвидировал оспу и какое значение в этом играл университет Тару. Публикация была сделана в самом начале пандемии коронавируса, и интерес к работе Кариса вполне понятен. "Новое вирусное заболевание, с которым сейчас столкнулось человечество, по понятным причинам вызывает повышенный интерес к теме инфекционных болезней" — пишет Seldon News.
Как планировать бюджет страны при снижении субсидий ЕС?
На эту тему Газета.ру выпустила целую статью в 2017 году, включив в нее комментарий Алара Кариса:
"Устойчивое государство должно функционировать на основе тех денег, которые оно может заработать своими руками и мозгами”, — заявил госконтролер Алар Карис, призвав использовать оставшееся время на проведение необходимых реформ в экономике.
”Когда нам нужно сделать выбор, помогает легкий вопрос: будем ли мы делать то или это и в нынешнем виде и тогда, когда сами должны будем нести все расходы, связанные с этим решением. И прежде, чем дать ответ, взять паузу для размышлений. Сейчас для раздумий как раз подходящее время", — заявил он".
Кариса — в президенты!
И конечно, сейчас главная причина упоминаний Кариса в российских СМИ — это его кандидатура на выборах президента Эстонии.
СМИ Эстонии принуждают правящие партии выбрать президента уже в первом туре — "Рамблер".
Парламент утвердил кандидата в президенты Эстонии: в пятницу, 27 августа, 59 членов национального парламента Эстонии Рийгикогу выдвинули директора Эстонского национального музея Алара Кариса кандидатом в президенты страны — "ИА REGNUM".