27.08.2021, 11:32
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Кохтла-Ярве 39-летней Олеси
PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Кохтла-Ярве 39-летней Олеси. Последней раз ее видели 21 августа в Кохтла-Ярве.
Телефон женщина оставила дома, с собой взяла деньги и документы. Полиция проверила места в Кохтла-Ярве, где могла находиться Олеся, а также больницы, но поиски результата не принесли.
Уходя из дома, женщина была одета в желтую кофту, черные брюки и синие кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел ее или располагают информации о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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