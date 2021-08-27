Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Кохтла-Ярве 39-летней Олеси

Телефон женщина оставила дома, с собой взяла деньги и документы. Полиция проверила места в Кохтла-Ярве, где могла находиться Олеся, а также больницы, но поиски результата не принесли.

Уходя из дома, женщина была одета в желтую кофту, черные брюки и синие кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел ее или располагают информации о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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