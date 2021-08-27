В субботу на Певческом поле состоится грандиозный семейный фестиваль. Главный хедлайнер — группа Русский размер

RusDelfi уже третий раз принимает участие в Ласнамяэском фестивале, и уже второй раз — в качестве основного инфопартнера. Сегодня также стартует новый розыгрыш, в котором можно принять участие не выходя из дома. Установив мобильное новостное приложение RusDelfi, вы становитесь участником розыгрыша с главным призом — новым iPhone SE!

Приходите на Певческое поле всей семьей! Для самых маленьких гостей праздника в палатке RusDelfi бесплатные шарики, а взрослым мы предложим свежий выпуск "Эстонского экспресса".

В 16:00 состоится встреча с журналистами и редакторами портала RusDelfi. Можно будет задать вопросы и поделиться проблемами: нередко журналистская поддержка приводит к решению сложных вопросов.

У вас будет возможность сделать и распечатать фотографии на память прямо на месте!

Приглашаем всех жителей города Таллинна и гостей столицы насладиться последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля.

В рамках мероприятия будут работать палатки с едой, где гостям будет предложен большой ассортимент блюд и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 15 аттракционов, как для взрослых так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет работать детская зона и минизоопарк.

На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты, а также местные исполнители.

Главный хедлайнер вечера группа Русский размер.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ с 12:00 до 17:00

ВХОД ПЛАТНЫЙ с 17:00

Ворота открываются в 12:00

Начало мероприятия в 12:30

Ориентировочная продолжительность мероприятия до 22:00

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

COVID — 19 INFO

При входе на фестиваль необходимо предъявить один из нижеследующих документов: