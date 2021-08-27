В Силламяэ закрывается магазин Rimi

”Анализ сети магазинов — это повседневная работа в розничной торговле: мы открываем новые магазины в быстрорастущих жилых районах и инвестируем в реконструкцию существующих магазинов. В то же время при необходимости принимаем решение о закрытии некоторых магазинов, которые больше не работают эффективно в нынешнем виде или в условиях конкуренции”, — говорит руководитель предприятия Вайдо Падумяэ.

Rimi постоянно пересматривает свою сеть магазинов и учитывает их финансовые показатели. В результате очередного внутреннего анализа руководство Rimi приняло решение закрыть мини-магазин Rimi в Силламяэ 21 ноября 2021 года. Сотрудникам магазинов будет предложена возможность продолжить работу в других магазинах Rimi.

Магазин в Силламяэ начал работать в 2007 году как Säästumarket, а через десять лет стал мини-Rimi. После ремонта и ребрендинга в 2017 году магазин в Силламяэ приобрел новый облик и до сих пор работал как мини-Rimi.