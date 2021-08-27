На выходных в десяти школах Таллинна можно вакцинироваться без предварительной регистрации

”Возможность вакцинации в школах открыта уже вторую неделю подряд. Теперь пункт вакцинирования открыт в других школах, и сделать прививку можно с пятницы по воскресенье. Это отличная возможность получить первую дозу вакцины до начала учебного года. Прежде всего, на прививку ожидаются ученики в возрасте от 12 лет, однако, как и в прошлый раз, приглашаются также взрослые члены семьи, жители окрестностей и все те, кто еще не успел вакцинироваться”, — сказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик.

Вакцинирование будет проходить в Таллиннской 21-й школе (ул. Рауа, 6), в гимназии Кристийне (Нымме теэ, 32), в Пиритаской экономической гимназии (Метсавахи теэ, 19), в Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (Ыйсмяэ теэ, 28), в Ныммеской основной школе (ул. Раудтеэ, 68), в Эхтеской гуманитарной гимназии (ул. Эхте, 9), в гимназии Ласнамяэ (ул. Паэ, 59), гимназии Куристику (ул. Кярбери, 9), в Таллиннской 53-й средней школе (ул. Сютисте, 42) и Таллиннской технической гимназии (Сыпрузе пст, 187). Ученики могут вакцинироваться в любой школе, вне зависимости от того, где они обучаются. Помимо учеников, в школах могут получить прививку все желающие.

Услугу здравоохранения в школах предложат Ида-Таллиннская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Таллиннская скорая помощь и SA Tallinna Koolitervishoid. В ходе вакцинации школьников будет использоваться препарат Pfizer/BioNTech Comirnaty, который рекомендовала для прививки этой возрастной группы государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике. Интервал между двумя дозами вакцины — шесть недель.

Вакцинация является добровольной — об этом осведомлены как школы, так и ученики и родители. Ученик сможет прийти на прививку вместе с родителем или же на основании письменного разрешения родителя. Бланк родительского согласия можно также скачать на сайте города.