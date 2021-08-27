За сутки в Эстонии выявлен 351 новый случай заражения коронавирусом, скончался один человек

Среди новых заразившихся 266 человек, то есть 75,8% не прошли вакцинацию. 85 человек, то есть 24,2% полностью прошли курс вакцинации.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 116 человек. 83 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа — 20.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 315 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,2% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 27 августа в больницах находятся 110 пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди госпитализированных пациентов 89 человека, то есть 80,9% не прошли вакцинацию (из них из-за симптомов COVID-19 госпитализирован 81 человек).

За сутки скончался один пациент с коронавирусом: 80-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 1286 заболевших коронавирусом человек.

За сутки скончался 1 человек с коронавирусом - 87-летняя женщина. Всего в Эстонии скончались 1287 больных коронавирусом.

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 717 212 человек, из которых у 97 327 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 619 885 человек — завершен. В течение суток были введены 3732 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 252 237 дозы. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 63,5%.

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