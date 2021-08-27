Михкельсон: Афганистан ждет хаос. Эти атаки не станут последними

По мнению Михкельсона, США в недостаточной степени обеспечили безопасность при эвакуации, хотя и сами предупреждали о возможной угрозе. ”Скорее все, в подобном хаосе сложно до конца исключить такие атаки”, — сказал политик.

”Атаки показывают, что Афганистан ждет хаос. С большой долей вероятности, эти атаки не станут последними”, — отметил Михкельсон.

Как мы писали ранее, число погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек, а президент США Джо Байден обещал отомстить за случившееся.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.