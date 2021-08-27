Эксперт по технологиям разъясняет: какому пользователю подойдет планшет?(1)
”Планшет — это как будто средний непонятный вариант — ведь это уже не телефон, но еще и не ноутбук”, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина и добавляет, что, даже если раньше такое представление и было справедливым, то на сегодня планшеты настолько нарастили свою мощность и функциональность, что прочно заняли свое место рядом с телефонами и ноутбуками.
Мишина рассказывает, в каких случаях планшет имеет преимущества как перед ноутбуком, так и перед телефоном, и как узнать, насколько он подходит повседневным привычкам пользователя и поможет ли сделать его жизнь более удобной или же это очередное устройство, применение которому сложно найти рядом с уже имеющимися.
1. Для тех, кто активен и ценит гибкость
”Планшет мало весит, и, учитывая множество предлагаемых их возможностей, пользователь планшета может, например, оставить дома и бумажную, и электронную книгу, потому что эти функции уже присутствуют в этом устройстве. Помимо небольшого веса, планшет также занимает значительно меньше места”, — указывает Мишина на те причины, по которым люди выбирают планшет даже только по причине небольшого веса.
”Без разницы — планируете ли вы пойти на работу, поехать в загородный дом, отправиться в путешествие или использовать планшет в домашнем офисе — в любом случае устройством удобно пользоваться, потому что оно легко умещается на небольшом рабочем столе, не говоря уже о сумочке или портфеле. В то же время, в отличие от телефона, у планшета достаточно большой дисплей, чтобы удобно решать рабочие вопросы”, — поясняет Мишина. ”Гибкость использования такого устройства в удобном для пользователя месте сегодня также является одной из основных причин, по которой люди покупают планшеты в эпоху домашних контор и мобильного образа жизни”.
2. Время — деньги? Планшеты ”пробуждаются” сразу и редко нуждаются в подзарядке
Обычно планшет запускается всего за 2–10 секунд, но, если устройство до этого было в работе, то оно ”проснется” сразу же при запуске и не будет тратить драгоценное время владельца. ”Часто очень критичными моментами являются, например, начало встреч, где каждая минута на счету”, — говорит Екатерина, но отмечает, что это далеко не единственный момент, экономящий время.
”При разработке новых продуктов также все больше акцент ставится на то, что пользователь не должен постоянно заряжать устройство и, следовательно, тратить время на поиск электророзеток или ограничиваться работой в одном месте из-за разряженной батареи”, — объясняет она и приводит пример того, как благодаря новейшей технологии Frame Rate Adaption, планшет MatePad 11 может находиться в рабочем режиме до 12 часов — то есть целый рабочий день.
3. Подручный инструмент для работы
Сегодня по-прежнему люди предпочитают ноутбук планшету только потому, что в нем есть клавиатура. ”Но многие не знают, что клавиатуру и мышь на самом деле можно удобно подключить и к планшету. Если вам нужно составлять длинные тексты, то это очень практичное решение, потому что клавиатура не занимает места на экране, а также удобно использовать дополнительные клавиши”, — рекомендует технологический эксперт, отмечая, что, например, делать доклад с планшетом намного удобнее.
Также многие планшеты идут в комплекте со специальными стилусами для навигации между различными окнами или же с их помощью можно рисовать в планшете, когда в этом есть необходимость, а после сохранять эти рисунки или заметки в виде файлов. ”Совершенно ясно, что людям сегодня нужна хорошая техника для работы. Поэтому, если у вас нет стилуса или дополнительного монитора, то большое подспорье может оказать подключенный к ноутбуку планшет, дающий возможность одновременно работать на обоих устройствах с одним изображением. Также иногда бывает полезно иметь возможность подключить телефон к планшету и увидеть проекцию телефона на большом экране”, — отмечает Екатерина Мишина, приводя в пример возможности последних планшетов.
4. Безграничные возможности для развлечений
Во время перелета вес вашего багажа имеет решающее значение и поэтому весьма удобно оставлять тяжелые книги дома в длительных поездках и вместо этого использовать планшет для чтения цифровых книг — ведь в отличие от электронной книги планшет также способен выполнять и другие полезные функции. Например, по словам Мишиной, некоторые увлекательные игры могут стать незаменимым спутником в автобусных поездках, а, лежа в постели, не стоит забывать о том, что фильмы можно удобно смотреть и в таком положении.
Опасения по поводу повреждения зрения из-за длительного времени перед дисплеем, по мнению эксперта, с новыми технологиями уже безосновательны. ”Например, если речь идет о фанате кино, который часами зависает на Netflix, то стоит использовать планшет с технологией уменьшения синего света, которая бережет зрение пользователя. А при чтении новые модели планшетов могут использовать безопасный режим электронных книг”, — рассказывает Екатерина, добавляя, что новые планшеты MatePad также имеют такую систему.
”Я сама часто использую планшет во время готовки — кладу его на кухонный стол, ищу рецепт в Интернете и начинаю готовить по нему”, — делится эксперт личным опытом.
5. Подходит и детям
Если в ноутбуке, как правило, не разрешают играть детям младшего возраста, то планшет для этого подходит отлично из-за его компактных размеров и потому что он более удобен для ребенка. Многие родители, которые опасаются чрезмерного использования ребенком смарт-устройств, согласятся с тем, что, например, во время автомобильной поездки планшет с развлекательным контентом станет незаменимым спутником и польза при этом двойная, если это содержимое выполняет образовательную задачу.
”Развивающие игры или развлекательные мультфильмы могут стать незаменимым спутником в дальних поездках или темными осенними вечерами”, — говорит Екатерина Мишина. Кроме того, не следует забывать, что сейчас учащиеся довольно много времени учатся дома, поэтому планшет может быть незаменим и в этом случае — будь то для видеоурок или поиск информации для выполнения домашнего задания. ”Небольшое смарт-устройство компактно и удобно — особенно если в доме немного места. Однако при этом планшет достаточно быстрый и мощный, чтобы выполнять задания и смотреть обучающие видеоролики”, — отмечает эксперт.