Эксперт по технологиям разъясняет: какому пользователю подойдет планшет?

”Планшет — это как будто средний непонятный вариант — ведь это уже не телефон, но еще и не ноутбук”, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина и добавляет, что, даже если раньше такое представление и было справедливым, то на сегодня планшеты настолько нарастили свою мощность и функциональность, что прочно заняли свое место рядом с телефонами и ноутбуками.

Мишина рассказывает, в каких случаях планшет имеет преимущества как перед ноутбуком, так и перед телефоном, и как узнать, насколько он подходит повседневным привычкам пользователя и поможет ли сделать его жизнь более удобной или же это очередное устройство, применение которому сложно найти рядом с уже имеющимися.

1. Для тех, кто активен и ценит гибкость

”Планшет мало весит, и, учитывая множество предлагаемых их возможностей, пользователь планшета может, например, оставить дома и бумажную, и электронную книгу, потому что эти функции уже присутствуют в этом устройстве. Помимо небольшого веса, планшет также занимает значительно меньше места”, — указывает Мишина на те причины, по которым люди выбирают планшет даже только по причине небольшого веса.

”Без разницы — планируете ли вы пойти на работу, поехать в загородный дом, отправиться в путешествие или использовать планшет в домашнем офисе — в любом случае устройством удобно пользоваться, потому что оно легко умещается на небольшом рабочем столе, не говоря уже о сумочке или портфеле. В то же время, в отличие от телефона, у планшета достаточно большой дисплей, чтобы удобно решать рабочие вопросы”, — поясняет Мишина. ”Гибкость использования такого устройства в удобном для пользователя месте сегодня также является одной из основных причин, по которой люди покупают планшеты в эпоху домашних контор и мобильного образа жизни”.

2. Время — деньги? Планшеты ”пробуждаются” сразу и редко нуждаются в подзарядке