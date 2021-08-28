Фотоистория. Заглянем в те места Центрального рынка, где обычному человеку делать нечего

"Центральный рынок был горячей точкой, важным местом Эстонии 1990-х годов. Денег — грязных и чистых — было больше, чем можно себе представить. Рынок платил преступному миру за крышевание и пополнял казну правящих партий. Правда, последнее так и не было доказано официально ", — говорится в статье Eesti Päevaleht за 2019 год, описывающей лихие 1990-е годы. В тот год исполнилось 20 лет со дня убийства бывшего вице-мэра Таллинна и предпринимателя Майта Метсамаа.

В настоящее время рынок приобрела компания Astri, известный деятель эстонской торговли, которая, помимо прочего, владеет и рынком Балтийского вокзала. Детальный план ещё находится в разработке, но этот процесс близок к завершению. Планируется перестроить рынок и снести старые здания. Но вместе с ними канет в Лету и история — криминальная, а временами даже жуткая.