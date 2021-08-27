27.08.2021, 09:50
ГРАФИК | Большинство жителей Эстонии хотят видеть президентом Керсти Кальюлайд(24)
но русские предпочитают Ратаса
Foto: Kiur Kaasik
Проведенное фирмой Norstat по заказу Eesti Päevaleht исследование показало, что большая часть жителей Эстонии желают в качестве следующего президента видеть Керсти Кальюлайд, пишет Eesti Päevaleht.
Опрос проводился с 14 по 24 августа. Он показал, что Кальлайд поддерживает 35% опрошенных. На втором месте Юри Ратас с 12% и на третьем Хенн Пыллуаас с 9%. На один процент от него отстает Алар Карис. 18% респондентов с выбром не определились.
Примечательно, что среди русских самой популярной кандидатурой оказался Юри Ратас (30%). Среди эстонцев наиболее самой популярной была Кальюлайд с 39% (из русских за нее отдали свой голос 16% опрошенных).
Смотрите графики!
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.