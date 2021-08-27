ГРАФИК | Большинство жителей Эстонии хотят видеть президентом Керсти Кальюлайд

Опрос проводился с 14 по 24 августа. Он показал, что Кальлайд поддерживает 35% опрошенных. На втором месте Юри Ратас с 12% и на третьем Хенн Пыллуаас с 9%. На один процент от него отстает Алар Карис. 18% респондентов с выбром не определились.