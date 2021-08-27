27.08.2021, 08:39
Мужчина полчаса провисел на строительных лесах у жилого дома(5)
Foto: Vallo Kruuser
Вчера в 18:00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве пожилой мужчина висит на установленных возле жилого дома строительных лесах.
На месте выяснилось, что мужчина висел таким образом около получаса. Он должен был установить на леса защитную пленку, но оступился.
Спасатели помогли мужчине и спустили его вниз. Прибывшие на место медики осмотрели его. К счастью, никаких повреждений обнаружено не было.
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