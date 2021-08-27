Мужчина полчаса провисел на строительных лесах у жилого дома

На месте выяснилось, что мужчина висел таким образом около получаса. Он должен был установить на леса защитную пленку, но оступился.

Спасатели помогли мужчине и спустили его вниз. Прибывшие на место медики осмотрели его. К счастью, никаких повреждений обнаружено не было.

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