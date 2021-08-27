27.08.2021, 08:11
В Таллинне с сентября ограничат продажу алкоголя в ночное время(1)
По словам заместителя мэра Таллинна Айвара Рийсалу, городские власти приняли это решение после трехлетнего анализа ситуации при участии жителей города и предпринимателей, пишет RusERR.
"Проблема возникла в Старом городе, где качество жизни заметно ухудшилось из-за громких вечеринок", — отметил Рийсалу.
Одна из основных причин введение ограничения — работа клубов и баров в непосредственной близости от жилых домов.
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