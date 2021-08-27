Средняя брутто-зарплата выросла до 1538 евро

Самые высокие зарплаты были в Харьюском и Тартуском уездах, а по видам деятельности — в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности и в энергетике.

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, последний раз средняя месячная брутто-зарплата увеличивалась в столь большом объеме в третьем квартале 2019 года. ”Во втором квартале текущего года самая высокая брутто-зарплата по-прежнему оставалась в Харьюском и Тартуском уездах, а самой низкой — в Хийуском и Валгаском уездах, где она была более чем на 350 евро меньше средней по Эстонии. За год более всего выросли зарплаты в Хийуском и Ляэнеском уездах, а самый небольшой ее рост наблюдался в Выруском и Пыльваском уездах”, — отметил Таркиайнен.

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата вновь была в сфере информации и связи (2761 евро), финансовой и страховой деятельности (2545 евро) и в энергетике (2124 евро). Самой низкой была зарплата в сфере услуг по проживанию и питанию (884 евро), в сфере операций с недвижимостью (1124 евро) и в сфере искусства, развлечений и отдыха (1208 евро).

В сравнении со вторым кварталом 2020 года средняя месячная брутто-зарплата более всего повысилась в горнодобывающей промышленности (на 17,7%) и в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 13,2%), а самый низкий ее рост наблюдался в энергетике (на 0,3%) и финансовой и страховой деятельности (на 1,8%).

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