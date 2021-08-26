Гол Азмуна принес "Зениту" победу в матче против ЦСКА

Игра прошла с территориальным перевесом хозяев, клуба с берегов Невы. Уже на третей минуте Малком мог открыть счет, но выручил голкипер москвичей Игорь Акинфеев. ЦСКА смог провести несколько опасных контратак, Дзагоев даже проверил на прочность штангу питерских ворот, но не более.