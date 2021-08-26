ВИДЕО | Кая Каллас ответила на критику нынешнего и бывшего канцлеров права: они не будут отвечать за перегрузку больниц

"Целью ковид-сертификата не может быть наказание кого-либо или косвенное принуждение вакцинироваться", — отметила Мадизе в газете Eesti Päevaleht.

Бывший канцлер права, а ныне присяжный адвокат Алар Йыкс, также подверг критике последние меры, сказав в телепрограмме новостей "Aktuaalne kaamera", что новые всеобщие ограничения вызывают много вопросов.

Премьер обеспокоена ситуацией в больницах

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала на сегодняшней пресс-конференции, что меры контроля, в том числе и касающиеся ковид-сертификатов, правительство выработало совместно с бюро канцлера права, чтобы быть уверенным, что здесь нет юридических проблем и противоречий с конституцией.

Каллас также отметила, что все умны задним числом, но сегодняшние решения принимаются на основе имеющейся в данный момент информации.

"Нужно понимать следующее: естественно, все мы можем быть так или иначе умными задним числом, но они (кацлеры права — ред.) не будут отвечать же на самом деле за то, что нагрузка в больницах может вырасти настолько, что плановое лечение придется ограничивать. Что нужно будет отменять операции и люди должны будут страдать от боли из-за того, что ковидные койки заняты", — обосновала премьер введение более жестких ограничений.

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