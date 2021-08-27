В Ласнамяэ планируется построить новый жилой и коммерческий квартал

В настоящее время большая часть данной территории не застроена. Целью составления детальной планировки является образование на территории участков коммерческой и жилой земли, земли для общественных строений, транспортной земли и земли общего пользования, а также установление права на строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими площадями высотой до 8 этажей, многоквартирных жилых домов высотой до 8 этажей, коммерческих зданий высотой до 8 этажей и коммерческого здания и/или многоквартирного жилого дома и/или общественного здания высотой до 5 этажей.

По словам депутата Таллиннского городского собрания Александра Зданкевича, предложенная концепция позволяет более разнообразно использовать земельные участки в Ласнамяэ и выводит городское строительство в районе на качественно новый уровень.

”Общая планировка Ласнамяэ устанавливает стратегию развития пространства, одно из направлений которой — планирование разнообразного использования земли в районе и, как следствие, развитие и укрепление различных функций городской жизни. Кроме того, для Ласнамяэ также важно, чтобы в детальной планировке данных объектов недвижимости содержалось решение, согласно которому парковка находилась бы под зданиями, а в центре территории оставалась зеленая зона или парк общего пользования. Такое видение обязательно будет способствовать дальнейшему развитию района”, — объяснил Зданкевич.

Планируемые на территории площадью 18,03 гектара коммерческие здания в большей части запланированы на участке со стороны улицы Я. Смуули теэ, многоквартирные жилые дома со стороны улиц Вана-Куули и Лийкури, многоквартирные жилые дома с коммерческими площадями со стороны улицы Нарва маантеэ, и зеленая зона и игровые площадки в центре планируемого квартала.