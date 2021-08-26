Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа пожилого мужчину

Он не взял с собой ни мобильного телефона, ни других личных вещей. Лембит тихий, по состоянии здоровья он может намеренно сторониться других людей. На данный момент полицейские пообщались с его близкими, проверили окрестности дома и места, где ему нравиться гулять. Поиски продолжаются.