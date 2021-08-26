26.08.2021, 17:49
Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа пожилого мужчину
Близкие сообщили об исчезновении мужчины вчера вечером.
Он не взял с собой ни мобильного телефона, ни других личных вещей. Лембит тихий, по состоянии здоровья он может намеренно сторониться других людей. На данный момент полицейские пообщались с его близкими, проверили окрестности дома и места, где ему нравиться гулять. Поиски продолжаются.
Его рост 173 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы. На нем может быть короткая теплая куртка, темная кофта и черные брюки.
Просим всех, кто видел мужчину либо знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112.