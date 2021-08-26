Таллинн упростил порядок получения пособий на некоммерческую деятельность

По словам председателя Таллиннского городского собрания Тийта Терика, в этом году город поддержит некоммерческую деятельность суммой почти 4,5 миллиона евро, большая часть которой будет направлена на поддержку деятельности, связанной со спортом. ”Целью изменений является упрощение процесса ходатайства и связанного с ним делопроизводства и отчетности, так как существовавшая до сих пор административная нагрузка была слишком большой как для городских учреждений, так и для ходатайствующих лиц. Кроме того, постановление было дополнено положениями, касающимися государственной помощи”, — добавил председатель Городского собрания.

Самым значительным изменением в порядке предоставления пособий на некоммерческую деятельность станет то, что с получателем пособия больше не будет заключиться договор — вместо этого необходимые условия уже будут приведены в приказе руководителя учреждения, выделившего пособие. Договор будет заключаться только в случае очень масштабного мероприятия и необходимости более точного регулирования условий.

В связи с отказом от договоров, в порядке будут регулироваться также права и обязательства предоставляющего пособие лица и получателя пособия, а также порядок представления обратных требований. Будет отменено ограничение, согласно которому сумма единовременного пособия не может превышать 3200 евро, так как выплата превышающих предельную сумму пособий несколькими частями увеличивает административную нагрузку, и с учетом предыдущей многолетней практики связанный с финансированием риск можно считать минимальным. Тем не менее, при необходимости можно установить, что конкретному получателю пособия пособие будет выплачено несколькими частями.