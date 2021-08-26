В Нарве выбрали нового мэра

16 августа в Нарве вынесли вотум недоверия мэру города Катри Райк и заместителю председателя Нарвского горсобрания Яне Кондрашовой. В повестке дня значились и выборы мэра. Кандидатом был Лийметс, однако 16 августа в ходе тайного голосования выбрать его на пост мэра не удалось, тогда за его кандидатуру проголосовали 15 депутатов. Необходимо было набрать как минимум 16 голосов.

Сегодня члены городского собрания вновь провели выборы мэра города. За Лийметса проголосовали 19 депутатов, против были двое, остальные 10 депутатов не голосовали.

Лийметс будет занимать этот пост два месяца. В октябре состоятся муниципальные выборы. Фракция Kesk заявила, что их кандидатом будет Михаил Стальнухин.

Пост мэра Нарвы с 31 декабря 2020 года по 16 августа 2021 занимала Катри Райк. Ее предшественником на этом посту был беспартийный Алексей Евграфов. 11 ноября 2020 ему был выражен вотума недоверия, тогда за его отставку проголосовали 17 из 31 депутата горсобрания.

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