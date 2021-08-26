26.08.2021, 17:08
В Нарве выбрали нового мэра(3)
Foto: Priit Simson
Сегодня на заседании Нарвского горсобрания новым мэром города был избран Антс Лийметс, который длительное время занимал пост городского секретаря.
16 августа в Нарве вынесли вотум недоверия мэру города Катри Райк и заместителю председателя Нарвского горсобрания Яне Кондрашовой. В повестке дня значились и выборы мэра. Кандидатом был Лийметс, однако 16 августа в ходе тайного голосования выбрать его на пост мэра не удалось, тогда за его кандидатуру проголосовали 15 депутатов. Необходимо было набрать как минимум 16 голосов.
Сегодня члены городского собрания вновь провели выборы мэра города. За Лийметса проголосовали 19 депутатов, против были двое, остальные 10 депутатов не голосовали.
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