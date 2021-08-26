В Нарве выбрали нового мэра

16 августа в Нарве вынесли вотум недоверия мэру города Катри Райк и заместителю председателя Нарвского горсобрания Яне Кондрашовой. В повестке дня значились и выборы мэра. Кандидатом был Лийметс, однако 16 августа в ходе тайного голосования выбрать его на пост мэра не удалось, тогда за его кандидатуру проголосовали 15 депутатов. Необходимо было набрать как минимум 16 голосов.