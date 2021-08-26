За рубежом
26.08.2021, 22:14

На Украине предложили продлить транзит российского газа до 2034 года

 (8)
Peter Kovalev/TASS/Scanpix
После истечения газового соглашения Киева с ”Газпромом” Украина все еще будет нуждаться в транзите газа из России, заявил глава оператора газотранспортной системы. В связи с этим газовые договоренности предложили продлить, пишет РБК.

Украина нуждается в транзите российского газа по меньшей мере до 2034 года, заявил в эфире телеканала ”Украина 24” гендиректор ООО ”Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.

”У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии”, — поделился он, заметив, однако, что наиболее весомой гарантией для Киева ”является возобновление или продолжение существующего договора [с ”Газпромом”] сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет”.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)