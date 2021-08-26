На Украине предложили продлить транзит российского газа до 2034 года

”У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии”, — поделился он, заметив, однако, что наиболее весомой гарантией для Киева ”является возобновление или продолжение существующего договора [с ”Газпромом”] сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет”.