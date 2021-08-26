ВИДЕО | Кая Каллас: нет признаков того, что Керсти Кальюлайд выберут на второй срок

Как социал-демократы, так и реформисты поддерживают переизбрание нынешнего президента Керсти Кальюлайд на второй срок, но, по словам, Каллас, одного желания мало.

"Голосов Партии реформ и социал-демократов не хватит для того, чтобы избрать Керсти Кальюлайд в коллегии выборщиков, — пояснила она. — Три партии сказали, что они ее не поддерживают, плюс люди в коллегии выборщиков, которые не входят в партию. Сейчас ничто не говорит о том, что у Кальюлайд была бы поддержка в коллегии выборщиков".

Как сообщила Каллас, есть договоренность, что Партия реформ выдвинет Алара Кариса и в коллегии выборщиков, так имеются основания полагать, что в коллегии выборщиков велика вероятность избрать его президентом.

Но глава правительства надеется, что дело до коллегии выборщиков не дойдет. "Надеюсь, что "Отечество" и социал-демократы оставят свои игры и позволят голосовать в Рийгикогу свободно, так, чтобы кандидатура Алара Кариса прошла уже в Рийгикогу".

Центристы и EKRE выступают за прямые всенародные выборы президента, но Партия реформ не разделяет эту идею.

"Это бы означало, что каждая партия выходит со своим кандидатом, проводит кампании, в результате один побеждает, а все остальные проигрывают. Тогда возникает вопрос, а акцептируют ли все остальные эту победу, или проще акцептировать человека, которого партии найдут в ходе совместного поиска. У каждого процесса есть свои плюсы и минусы", — пояснила позицию реформистов Кая Каллас.