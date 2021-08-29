Какие страны и города Европы готовы платить вам за то, чтобы вы туда переехали?

Во время пандемии многие привыкли к удалённой работе, и тысячи европейцев примеряют на себя жизнь так называемых ”цифровых кочевников”. Во множестве мест Европы готовы платить семьям, предпринимателям, людям, готовым привести в порядок недвижимость, за то, чтобы они там жили и работали.

Эти места — иногда называемые Зумтаунами (Zoom Towns) — зачастую оригинальные, удобные для туристов деревни, которым не помешал бы определённый уход, но иногда это и целые страны. О том, где за переезд платят хорошие деньги, пишет Euronews.