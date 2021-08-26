Коробейник: четырехдневная рабочая неделя может стать мейнстримом

Предприниматель и бывший министр экономики Меэлис Атонен сказал в передаче "Подробности" на Радио 4, что такие изменения будут восприняты в публичном и частном секторах далеко не однозначно.

"Бизнесмену трудно понять, как можно не отвечать на звонки, например, по пятницам, - отметил он, - в частном секторе не так уж и считают рабочие часы, а просто определяют объем работы, которую необходимо выполнить. И один человек может потратить на нее шесть, а другой - восемь часов".

Атонен также подчеркнул, что если и внедрять новшества, то регуляцию нужно устанавливать на уровне Европейского союза, иначе Эстония проиграет в конкурентной борьбе с другими странами. Очень показателен в этом плане пример с повышением акциза на алкоголь, когда потребители начали закупать его в Латвии.