Новости Эстонии
26.08.2021, 17:00

Коробейник: четырехдневная рабочая неделя может стать мейнстримом

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Andrei Korobeinik
Andrei Korobeinik
Foto: Rauno Volmar
Сокращение рабочих часов не приводит к потере производительности и делает работников счастливее - к такому выводу пришли в результате завершившегося этим летом пилотного проекта в Исландии, в ходе которого проверялась эффективность четырехдневной рабочей недели, пишет rus.err.ee.

Предприниматель и бывший министр экономики Меэлис Атонен сказал в передаче "Подробности" на Радио 4, что такие изменения будут восприняты в публичном и частном секторах далеко не однозначно.

"Бизнесмену трудно понять, как можно не отвечать на звонки, например, по пятницам, - отметил он, - в частном секторе не так уж и считают рабочие часы, а просто определяют объем работы, которую необходимо выполнить. И один человек может потратить на нее шесть, а другой - восемь часов".

Атонен также подчеркнул, что если и внедрять новшества, то регуляцию нужно устанавливать на уровне Европейского союза, иначе Эстония проиграет в конкурентной борьбе с другими странами. Очень показателен в этом плане пример с повышением акциза на алкоголь, когда потребители начали закупать его в Латвии.

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