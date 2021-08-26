В Ида-Вирумаа полиция провела операцию по поиску пожилого грибника. Выручила собака!

В среду примерно в 11.30 Центр тревоги получил сообщение, что в волости Алутагузе в лесу заблудился пожилой мужчина. В 7 часов утра он вместе с женой и дочерью пошел за грибами, но позже близкие потеряли его из вида. Спустя несколько часов он позвонил им и сообщил, что не может сам выйти из леса, после чего близкие позвонили в Центр тревоги на номер 112.

„Получив сообщение о заблудившемся пожилом мужчине, у которого могут быть проблемы со здоровьем, сразу же были начаты поиски. Кинологический патруль определил место поиска, была привлечены и операторы дрона из кордона Васкнарва, — рассказал руководитель кинологической группы Идаской префектуры Тыну Кохвер. — Первыми в лес на поиски отправились кинолог Тармо Нукка и его собака Джек. Собака быстро взяла след, провела кинолога по лесу четыре километра и вывела к заблудившемуся мужчине. В медицинской помощи тот не нуждался и его передали близким".

Бельгийская овчарка Джек — одна из самых молодых собак кинологической группы оперативного центра Идаской префектуры. Сейчас ему чуть больше года и в Эстонию к Тармо Нукка он прибыл из Бельгии в прошлом июле. "Джеку еще надо многому научиться, но начало работе положено и первый человек спасен", — хвалит четвероного коллегу Тыну Кохвер.

В Департаменте полиции и погранохраны служит более 80 собак, большинство из них немецкие и бельгийские овчарки, но есть и спаниели и ретриверы. Большинство — это патрульные и поисковые собаки, а также собаки, обученные искать наркотики, оружие и наличные деньги.

Когда идете в лес или на болото:

· Сообщите своим близким, куда вы идете и когда вернетесь.

· Одевайтесь по погоде, предпочитайте яркую одежду.

· Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон.

· Старайтесь выйти из леса или болота до темноты.

· При возможности не идите в лес в одиночку. Постарайтесь постоянно видеть и слышать своих спутников.

· Возьмите с собой необходимые лекарства, воду и еду.

· Если вы заблудились, сразу же позвоните по номеру 112.