ВИДЕО | У аэропорта в Кабуле произошел взрыв. Сообщается о гибели до 12 американских морпехов и около 60 афганцев(145)
В свою очередь представители радикального исламистского движения "Талибан", захватившего власть в стране, заявили, что погибли 13 человек, среди них есть дети, а также что взрывом были ранены охранники-талибы. Одна из больниц в Кабуле сообщила, что туда доставлены около 60 пострадавших.
Позднее официальные источники в США заявили, что в результате взрыва погибли трое американских морских пехотинцев, еще несколько их сослуживцев были ранены. По данным WSJ погибли четверо американских солдат и трое ранены.
Fox News со ссылкой на источник среди американских чиновников сообщает о гибели 12 американских военнослужащих. Одиннадцать погибших были морскими пехотинцами, один — военным врачаом.
Reuters, также со ссылкой на источники, сообщает о гибели 10 военнослужащих США.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники указывает, что детонация произошла у одного из входов в аэропорт, где толпились люди, желающие покинуть Афганистан. По данным телеканала, взрыв совершил мужчина-смертник. Посольство США в Кабуле распространило сообщение о том, что у аэропорта, помимо взрыва, произошла стрельба, и призвало всех американских граждан немедленно покинуть близлежащую территорию.
Чуть позже поступили сообщения о втором взрыве — на этот раз около отеля Baron, расположенного неподалеку от кабульского аэропорта. По предварительным данным, оба взрыва совершила террористическая группировка "Вилайят Хорасан". Согласно заявлению Пентагона, в районе аэропорта произошло "комплексное нападение" террористов.
Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что эвакуация афганцев и граждан других стран, обладающих таким правом, из Афганистана будет завершена, как и планировалось, 31 августа. По словам Байдена, каждый час, который американские военные проводят на территории Афганистана, повышает риски. "Каждый день, который мы находимся там, — это день, в который, как мы знаем, "Исламское государство" пытается нанести удар по аэропорту и атаковать США и союзные силы", — заявил глава Белого дома.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что, несмотря на теракты, союзники должны продолжить эвакуацию и вывезти из Афганистана как можно больше тех, кому грозит опасность при власти талибов, передает Би-би-си.
По данным на 21.30 по меньшей мере 60 человек погибли и около 140 ранены, сообщил Би-би-си представитель органов здравоохранения Кабула.
Обстрел самолета
Военный транспортный самолет Италии C130J, участвующий в эвакуации, обстреляли при взлете в аэропорту Кабула. Об этом сообщает РБК со ссылкой на онлайн-газету Fanpage.it, военные источники и итальянское информационное агентство AGI и La Stampa.
На борту находились 98 афганцев, никто не пострадал. Как сообщили спецслужбы Италии, обстрел из крупнокалиберного пулемета не был направлен против итальянского самолета С-130, который производил эвакуацию из аэропорта Кабула. Об этом сообщается на сайте телеканала Rai News 24 со ссылкой на источник в итальянских спецслужбах.
В публикации утверждается, что обстрел производился с пикапа, оснащенного пулеметами калибра 14,5 мм. Автомобиль с оружием был расположен вдали от взлетно-посадочной полосы. Выстрелы производились для того, чтобы разогнать толпу, которая напирала на ворота аэропорта.
Отмечается, что выстрелы полетели в сторону взлетающего самолета С-130, который в итоге произвел тактический уклон, чтобы избежать потенциальной угрозы, пишет gazeta.ru.