ВИДЕО | У аэропорта в Кабуле произошел взрыв. Погибли американские морпехи и множество афганцев

В свою очередь представители радикального исламистского движения "Талибан", захватившего власть в стране, заявили, что погибли 13 человек, среди них есть дети, а также что взрывом были ранены охранники-талибы. Одна из больниц в Кабуле сообщила, что туда доставлены около 60 пострадавших.

Позднее официальные источники в США заявили, что в результате взрыва погибли трое американских морских пехотинцев, еще несколько их сослуживцев были ранены. По данным WSJ погибли четверо американских солдат и трое ранены.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники указывает, что детонация произошла у одного из входов в аэропорт, где толпились люди, желающие покинуть Афганистан. По данным телеканала, взрыв совершил мужчина-смертник. Посольство США в Кабуле распространило сообщение о том, что у аэропорта, помимо взрыва, произошла стрельба, и призвало всех американских граждан немедленно покинуть близлежащую территорию.

Чуть позже поступили сообщения о втором взрыве — на этот раз около отеля Baron, расположенного неподалеку от кабульского аэропорта. По предварительным данным, оба взрыва совершила террористическая группировка "Вилайят Хорасан". Согласно заявлению Пентагона, в районе аэропорта произошло "комплексное нападение" террористов.

Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что эвакуация афганцев и граждан других стран, обладающих таким правом, из Афганистана будет завершена, как и планировалось, 31 августа. По словам Байдена, каждый час, который американские военные проводят на территории Афганистана, повышает риски. "Каждый день, который мы находимся там, — это день, в который, как мы знаем, "Исламское государство" пытается нанести удар по аэропорту и атаковать США и союзные силы", — заявил глава Белого дома.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что, несмотря на теракты, союзники должны продолжить эвакуацию и вывезти из Афганистана как можно больше тех, кому грозит опасность при власти талибов, передает Би-би-си.

Обстрел самолета