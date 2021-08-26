ВИДЕО | У аэропорта в Кабуле произошел взрыв, множество погибших, ранены военные США. Cамолет итальянских ВВС обстреляли при взлете

Обстрел самолета

На борту находились 98 афганцев, никто не пострадал. По данным AGI, огонь был открыт, когда самолет уже оторвался от взлетно-посадочной полосы. Пилот смог увести самолет с линии обстрела.

Несколько позже спецслужбы Италии раскрыли информацию об обстреле самолета в Кабуле.

Обстрел из крупнокалиберного пулемета не был направлен против итальянского самолета С-130, который производил эвакуацию из аэропорта Кабула. Об этом сообщается на сайте телеканала Rai News 24 со ссылкой на источник в итальянских спецслужбах.

В публикации утверждается, что обстрел производился с пикапа, оснащенного пулеметами калибра 14,5 мм. Автомобиль с оружием был расположен вдали от взлетно-посадочной полосы. Выстрелы производились для того, чтобы разогнать толпу, которая напирала на ворота аэропорта.

Отмечается, что выстрелы полетели в сторону взлетающего самолета С-130, который в итоге произвел тактический уклон, чтобы избежать потенциальной угрозы, пишет gazeta.ru.

Возле аэропорта Кабула произошел взрыв

Жертвами взрыва в районе аэропорта Кабула стали не менее 13 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию представителя движения ”Талибан”. Среди погибших есть дети, взрыв произвел террорист-смертник, уточнил собеседник агентства.

По меньшей мере трое американских солдат получили ранения в результате взрыва возле аэропорта в Кабуле, передает Fox News.

Телекомпания Al Jazeera сообщает, что взрывов было два, они произошли за пределами восточной части аэропорта.

Взрыв произвел террорист-смертник ”Исламского государтсва” (террористическя организация, запрещена в России), пишет Politico со ссылкой на анонимного чиновника США и источник, знакомый с ситуацией.

Второй взрыв у аэропорта Кабула мог был осуществлен при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.

В результате взрывов около аэропорта в Кабуле погибли более 40 человек и свыше 100 пострадали. Об этом сообщило в 19 часов РИА ”Новости” со ссылкой на источник в Минздраве Афганистана.