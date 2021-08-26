На выходных Таллиннский ботанический сад превратится в рай для любителей помидоров

В этом году на выставке будут представлены оригинальные сорта помидоров из коллекций латвийского энтузиаста Валдиса Пульньша, хутора Кутсику и Таллиннского ботанического сада. При желании посетители смогут приобрести семена сортовых томатов. Помимо помидоров будут представлены также виноград и опушенный перец разных сортов из садоводческого хозяйства Сааре-Тырвааугу. В продаже виноград и саженцы винограда.

По словам методика Тийи Яанус, выращивание помидоров становится все более популярным увлечением, а разных сортов этого растения по всему миру насчитывается более 10 000: ”На этот раз на выставке помидоров в ботаническом саду будет представлено очень много новых сортов, которые не только в Эстонии, но и в Европе целом можно будет увидеть впервые. Посетителей традиционно восхищают сорта, дающие практически черные или очень пестрые плоды”.

В рамках мероприятия пройдут экскурсии на тему ”Съедобные растения и пряные травы” на эстонском и русском языке. Экскурсии пройдут в Саду чувств, в оба дня начало в 12:00 (экскурсия на эстонском языке под руководством Тийи Яанус) и в 13:00 (экскурсия на

русском языке под руководством Марии Струковой).

Для посещения ”Помидорного праздника” необходимо предоставить справку о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус, а также документ, удостоверяющий личность. Справку не обязаны предоставлять посетители в возрасте до 18 лет.

Ботанический сад открыт каждый день с 10:00 до 19:00.