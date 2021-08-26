СЕГОДНЯ | «Флора» может войти в историю, если выиграет в Ирландии

Скорее всего, в сегодняшнем поединке ”Шемрок Роверс” сможет показать довольно неплохую и агрессивную игру в нападении. В Таллинне команда продемонстрировала, что может вскрывать защиту своего эстонского оппонента. Но при этом обнаружились серьезные проблемы в защите. Ирландцы, возможно, дома сыграют чуть более надёжно. Поражение в первой встрече не оставляет ирландцам другого варианта, кроме как атаковать в ответном матче. Правда, отыграть гандикап в два гола будет крайне непросто.

Первый поединок, который проходил в Таллинне, оказался одним из самых результативных в игровом дне. Эстонцы сильно удивили — команда неплохо себя проявила в нападении, не прижималась к своим воротам и играла очень смело и дерзко, благодаря чему и смогла забить

четыре гола. Уже на 13 минуте ”Флора” повела в счете благодаря Зеньеву. ”Флора” не сбавляла темп и продолжала прессинг.

На 27 минуте гол на свой счет записал Миллер и на табло уже горело 2:0 в пользу ”Флоры”. ”Шемрок Роверс” старался прийти в себя и атаковать, в конце первого тайма ирландцы заработали угловой, в штрафной ”Флоры” произошла неразбериха, мяч отскакивал ак в пинг-понге, чем и воспользовался Грэхэм Бурк и счет стал 2:1.

Казалось бы, гол в самой концовке тайма должен был сбить с толку подопечных Юргена Хенна. Но во втором тайме ”Флора” продолжала контролировать мяч и на 76 минуте Саппинен делает счет 3:1. Ирландцы не сдавались и шли вперед и на 86 минуте Лиам Скейлз сокращает отрыв — 3:2. Казалось, что игра с таким счетом и закончиться, но Саппинен и Миллер были другого мнения. На 87 минуте прострел Саппинена замыкает Миллер, и счет становится 4:2. Болельщики, пришедшие на матч, ликуют и радуются, а ”Флора” с хорошим преимуществом едет в Дублин.

Гандикап в два мяча дает ”Флоре” большое преимущество в сегодняшний игре и хорошие шансы для исторического события. Если ”Флора” выиграет, сыграет вничью или проиграет максимум в один гол, то войдет в историю эстонского клубного футбола, выйдя в групповой этап нового футбольного турнира — Лигу конференций.