26.08.2021, 19:53
Государство выделит дополнительную поддержку туристическому сектору
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Министерство экономики и коммуникаций направило на согласование проект, который поможет предприятиям туристического сектора быстрее выйти из кризиса.
"В дополнение к уже выплаченной кризисной поддержке мы планируем выделить предприятиям туристического сектора еще почти 14 млн евро", — сказал министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт.
Размер пособий будет от 20 000 до 200 000 евро на одно ходатайство.
Планируется, что Фонд развития предпринимательства (EAS) начнет принимать ходатайства в сентябре или октябре.