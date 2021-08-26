Даниэль Кыйв: сейчас я откладываю в среднем 70% своих заработков
- Почему ты решил покинуть Кадриоргскую немецкую гимназию в Таллинне, где в прошлом году тебя выбрали учеником года, и продолжить учебу на Сааремаа?
- Переезд в другой город или даже на остров был в конечном итоге очень спонтанным решением. Прожив всю сознательную жизнь в Таллинне, я должен признать, что этот город так и не стал мне родным. Поэтому я искал возможности переехать. Так случилось, что в сентябре поеду учиться в Сааремааскую гимназию.
При выборе для меня было важно, чтобы качество образования и условия проживания соответствовали моим ожиданиям и требованиям. На это решение также существенно повлияла возможность внести свой вклад в жизнь сообщества, и я считаю, что мой вклад более необходим на острове, чем в больших городах.
Кроме прочего, я думал и о переезде в Нарву. К сожалению, мне не удалось найти там учебное заведение, которое так вдохновило бы меня, как Сааремааская гимназия.
- Переезд в другой город может встать довольно дорого. Как ты планируешь справляться в финансовом плане?
- Когда переезжаешь и начинаешь самостоятельную жизнь, затраты неизбежно и сильно вырастут. Просто потому, что теперь мне нужно ежемесячно платить за квартиру, еду, транспорт и коммунальные услуги. Я решил, что должен справиться сам, а с родителями мы договорились, что они будут поддерживать меня только суммой детского пособия от государства.
Имея довольно небольшую семью, я с самого начала помнил, что в Курессааре придется искать жилье. Чтобы поехать туда учиться, я пошел работать и копил деньги.
- Какой работой ты занимался?
- Полгода я работал менеджером по коммуникациям в Edohta OÜ, которое предлагает курсы программирования для детей и молодежи. Год проработал менеджером ресторана MySushi в Stockmann. Заработал и отложил достаточно денег, чтобы покрыть расходы на учебу в течение двух лет.
Я работаю с 12 лет. До сих пор помню четырехчасовую смену на фабрике мороженого Premia, где и началась моя трудовая жизнь.
- Откуда у тебя понимание денег?
- К сожалению, я никогда не получал столько карманных денег, сколько хотел бы, поэтому пришлось самому идти работать, чтобы покупать желаемое. Я всегда копил и откладывал деньги из зарплаты, поэтому мне приходилось внимательно следить за расходами.
Сейчас я в среднем откладываю 70 % своих заработков, но должен признать, что иногда выходит меньше, а иногда откладываю все заработанное.
Откладываю наличные, тогда не будет соблазна делать крупные платежи картой. Это психологически хороший способ сэкономить, потому что спонтанно расплачиваться наличными неудобно, а если на карте денег немного, вы не сможете много потратить. С картой сложнее отслеживать, сколько ты на самом деле тратишь.
Деньги — ресурс ограниченный, а чтобы позволить себе жизнь своей мечты, нужно уметь планировать финансы.
- Ты составляешь бюджет для учета расходов?
- Я начал составлять бюджет, чтобы иметь представление о доходах и расходах. Раньше, когда у меня не было бюджета, было трудно понять, сколько я трачу на подписки, которые использую каждый день: например, медиа-платформы Netflix, Spotify и т. д. В итоге получается довольно приличная сумма.
Сегодня для составления бюджета я использую планировщик бюджета Swedbank, и он помог мне понять, на каких расходах я могу сэкономить. Например, выяснив цену, я сменил пакет услуг или разделил с кем-то пакет.
Разделив пакеты, получил цену в 20 евро вместо 40, что позволяет, например, сэкономить в год 240 евро.
- Какие льготы предлагает тебе школа?
- Сааремааская гимназия — это государственная гимназия, которая также приносит определенную финансовую выгоду. Например, один раз в неделю покрывает мои транспортные расходы, а также обеспечивает жилье тем, кто приезжает учиться издалека. В Сааремааской гимназии 60 мест, и тем, кто приезжает учиться издалека, проще устроиться в общежитие. За место в общежитии, конечно, нужно платить, но это намного дешевле, чем снимать квартиру. Школа также предлагает бесплатные завтраки и обеды. Я в моем бюджете выделил на питание 150–200 евро.
У проживания в общежитии еще тот плюс, что можно готовить для группы, что дополнительно снизит расходы.
- Как на Сааремаа обустроить досуг?
- Я подумал, что мог бы параллельно с учебой понемногу искать работу, например, такую, где вы можно работать удаленно. В Сааремааской гимназии я хотел бы выпускать школьную газету или школьное радио, телевидение или подкасты. В будущем собираюсь посвятить себя журналистике, и было бы здорово, если бы я мог начать уже в школе.
- Просматривайте стоимость ваших подписок и при необходимости меняйте их.
- Составьте бюджет и придерживайтесь его.
- Отслеживайте свои расходы.
- Откладывайте определенный процент своих доходов.
- Никогда не переоценивайте время. Времени всегда не хватает, это относится и к накоплению денег. Чем раньше вы начнете, тем больше у вас шансов достичь поставленных целей.
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи