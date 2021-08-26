Даниэль Кыйв: сейчас я откладываю в среднем 70% своих заработков

- Почему ты решил покинуть Кадриоргскую немецкую гимназию в Таллинне, где в прошлом году тебя выбрали учеником года, и продолжить учебу на Сааремаа?

- Переезд в другой город или даже на остров был в конечном итоге очень спонтанным решением. Прожив всю сознательную жизнь в Таллинне, я должен признать, что этот город так и не стал мне родным. Поэтому я искал возможности переехать. Так случилось, что в сентябре поеду учиться в Сааремааскую гимназию.

При выборе для меня было важно, чтобы качество образования и условия проживания соответствовали моим ожиданиям и требованиям. На это решение также существенно повлияла возможность внести свой вклад в жизнь сообщества, и я считаю, что мой вклад более необходим на острове, чем в больших городах.

Кроме прочего, я думал и о переезде в Нарву. К сожалению, мне не удалось найти там учебное заведение, которое так вдохновило бы меня, как Сааремааская гимназия.

- Переезд в другой город может встать довольно дорого. Как ты планируешь справляться в финансовом плане?

- Когда переезжаешь и начинаешь самостоятельную жизнь, затраты неизбежно и сильно вырастут. Просто потому, что теперь мне нужно ежемесячно платить за квартиру, еду, транспорт и коммунальные услуги. Я решил, что должен справиться сам, а с родителями мы договорились, что они будут поддерживать меня только суммой детского пособия от государства.

Имея довольно небольшую семью, я с самого начала помнил, что в Курессааре придется искать жилье. Чтобы поехать туда учиться, я пошел работать и копил деньги.

- Какой работой ты занимался?

- Полгода я работал менеджером по коммуникациям в Edohta OÜ, которое предлагает курсы программирования для детей и молодежи. Год проработал менеджером ресторана MySushi в Stockmann. Заработал и отложил достаточно денег, чтобы покрыть расходы на учебу в течение двух лет.

Я работаю с 12 лет. До сих пор помню четырехчасовую смену на фабрике мороженого Premia, где и началась моя трудовая жизнь.

- Откуда у тебя понимание денег?